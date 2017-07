Na manhã desta quarta-feira, o Grêmio realizou no CT Presidente Luiz Carvalho o último treino antes do duelo contra o Flamengo. A partida acontece amanhã às 19h30, na Ilha do Urubu, e é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vale a segunda posição na tabela de classificação, já que o Grêmio está na terceira colocação, um ponto atrás do time carioca. O técnico Renato Portaluppi não terá à sua disposição o goleiro Marcelo Grohe, o atacante Pedro Rocha e Miller Bolaños.

A atividade teve foco inicial em um trabalho técnico em campo reduzido, em que os atletas precisavam trocar passes em curto espaço e sob intensa marcação. Depois, como acontece sempre às vésperas das partidas, o grupo participou de um rachão. O técnico Renato Portaluppi também participou da atividade, marcando gol logo no início. Pelo mesmo time do comandante, o zagueiro Pedro Geromel fez o segundo, tirando com categoria do goleiro.

Após o treino, Renato concedeu entrevista coletiva. Entre os assuntos, confirmou as ausências do goleiro Marcelo Grohe, que levou pontos em ferimento no joelho e ainda tem alguns movimentos restritos, além dos atacantes Pedro Rocha, se recuperando de desgaste muscular, e Miller Bolaños, com problemas particulares.

Os relacionados para o clássico entre Grêmio e Flamengo são:

Goleiros: Léo e Bruno Grassi

Zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Bruno Rodrigo

Laterais: Bruno Cortêz, Marcelo Oliveira, Edilson e Leonardo Gomes

Volantes: Kaio, Jaílson, Arthur, Michel e Ramiro

Meia: Lincoln

Atacantes: Luan, Lucas Barrios, Everton, Fernandinho e Dionathã.

(Fonte: Grêmio)