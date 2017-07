Depois da importante vitória sobre o Ceará, conquistada na noite desta terça-feira (11/07), o Internacional começa a projetar o próximo desafio pelo campeonato. O grupo colorado voltou a treinar nesta tarde, no estádio Alcides Santos, onde iniciou a preparação visando ao confronto diante do CRB, marcado para o próximo final de semana, em Alagoas.

Para a partida diante dos alagoanos, o treinador Guto Ferreira novamente terá o plantel completo à disposição para montar a equipe, podendo assim repetir o time que jogou com Criciúma e Ceará. A equipe volta a treinar na manhã desta quinta-feira, às 9h.

O Internacional volta a campo no próximo sábado, às 16h30, em cofronto com o CRB. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, valendo posição direta na tabela de classificação - o Colorado (5º) possui 21 pontos e o CRB (6º) soma 20.

