Pista molhada e excesso de velocidade são apontados como as prováveis causas de acidente que matou o peritibense Gustavo Ramiro Seitenfus, na última semana, na BR 282, nas proximidades do município de Alfredo Wágner, na Grande Florianópolis. A informação consta no laudo da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência.

De acordo com o documento, a Spacefox, conduzida por Gustavo, teria invadido a pista contrária e colidido contra a Range Rover, que era ocupada por um casal de Concórdia, que não sofreu ferimentos graves.

Seitenfus, que era servidor público estadual, chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu dias depois em decorrência dos ferimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)