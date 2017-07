Um homem foi detido no final da manhã desta quarta-feira, dia 12, após o registro de um furto no depósito de uma loja na Rua Prefeito José de Castro, no Bairro Nazaré, em Concórdia.

Segundo as informações apuradas, ele foi detido pela PM na Rua José Venâncio Finger, com os objetos do furto. O suspeito carregava seis garrafas térmicas, 57 de trufas, uma mochila é um brinquedo.

Ele foi encaminhado à Central de Polícia para os procedimentos legais e disse que teria ganhado os objetos que transportava, mas foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia.

Informações - André Krüger