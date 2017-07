Objetivo é investigar fraudes no recebimento de benefícios do INSS.

Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta quarta-feira (12), combate um grupo de ciganos investigado por fraudar o benefício assistencial ao idoso. Dez mandados de busca e apreensão são cumpridos em Erechim, no Norte do Estado do RS, em duas cidades de Santa Catarina, entre elas Joaçaba, e em duas do Paraná.

A investigação começou há dois anos, quando servidores do INSS identificaram que estavam sendo utilizados documentos falsos como RG, certidão de nascimento e título de eleitor para que fosse concedido de forma irregular o benefício – que é o pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso que não consegue se manter. Os investigadores da PF perceberam que o grupo trocava com frequência de cidade para agir em diferentes agências do INSS.

Uma análise preliminar aponta que o prejuízo causado pelo grupo tenha sido de aproximadamente R$ 200 mil. Mas o valor pode aumentar após o cumprimento dos mandados de busca de hoje, já que os policiais obtiveram novas informações que possibilitem dimensionar a real extensão da atuação criminosa.

A operação foi denominada Nômade, em referência a constante troca de endereço dos investigados. Os principais crimes apurados são estelionato contra a Previdência Social, organização criminosa, falsificação de documento e uso de documento falso.

O local exato onde a operação da PF foi realizada em Joaçaba não foi informado.

(Fonte: Rádio Catarinense)