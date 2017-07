Um homem foi assassinado no início da noite desta terça-feira, dia 11, às margens da BR-282, em Catanduvas. O homicídio ocorreu por volta das 18h40, na saída do município em direção a Vargem Bonita. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência, mas Onofre Guedes de Moraes já estava sem vida. O homem foi morto a facadas. O autor do crime foi preso, conduzido à delegacia e, em seguida, encaminhado ao Presídio Regional de Joaçaba.

(Fonte: Blog Paulo Gonçalves)