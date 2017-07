Nesta terça-feira (11) o torcedor que lotou o ginásio da Ser Sadia assistiu a um grande jogo, pode ver todos atletas concordiense em quadra com muita garra em busca de mais uma vitória na competição. O placar final foi de 5 a 2, e com o resultado a equipe se mantém na 3ª posição com 14 pontos estando somente 2 pontos atrás de Joinville e Jaraguá.

Motivados pelo torcedor, a equipe concordiense desde o primeiro toque na bola mostrou que seria um grande jogo, logo nos primeiros minutos Italo teve boa chance, a bola passou raspando na trave adversária. Com grande volume ofensivo não demorou para a ACF abrir o placar, aos 11min35s o capitão Julio abriu o placar para o delírio do torcedor, aos 16min17s foi a vez de Joãozinho chutar forte e ampliar para a equipe de Concórdia.

Na etapa complementar a ACF continuou tendo boas chances de gol, mas viu os adversários descontarem aos 6min5s com Airton. Para acalmar a reação adversária a equipe concordiense não demorou para ampliar, precisamente 23 segundos depois do gol de São Lourenço a promessa concordiense Mazetto balançou as redes deixando a ACF novamente com 2 gols a frente do adversário. Nos últimos minutos a ACF ainda ampliou aos 15 minutos com Valença, Renato descontou para os visitantes aos 16 minutos, mas o ala Jhony aos 18 minutos fez o seu e deu números finais a partida com vitória de Concórdia por 5 a 2 para a alegria do torcedor concordiense.

Agora o foco da ACF volta a ser a Liga Nacional de Futsal (LNF), no domingo (16) a equipe viaja até Joaçaba para enfrentar o time da casa às 19h no Centro de Eventos da Unoesc.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).