Representantes da recém-criada Cooluz, cooperativa voltada para a produção e distribuição de energia elétrica em Concórdia, estiveram reunidos com o governador Raimundo Colombo na tarde da terça-feira, dia 12, em Florianópolis. O objetivo do encontro foi de pedir a isenção do ICMS da energia para a cooperativa. O presidente da Cooluz, Osni Roman, afirma que Colombo foi bastante receptivo em relação ao assunto e um parecer deve ser dado nos próximos dias.

Ainda em entrevista a Rádio Aliança, Roman destaca que a cooperativa está buscando viabilizar um terreno para a construção de uma usina de geração de energia elétrica, através da luz solar, também conhecida como fotovoltaica. A intenção é gerar 5 megawatt de eletricidade. O investimento no local deve variar de R$ 25 a R$ 30 milhões.

Toda a energia produzida será distribuída entre o corpo de associados, que é composto pela Coopercarga, Copérdia, Sicoob Crediauc, Sicoob Transcredi, Cooperativa Educacional Magna, Setcom e outras entidades, dentre elas a ACCS.

Sobre a formação da Cooluz, Osni afirma que o objetivo é fomentar a produção de energia renovável, limpa e sem impacto, além de baratear as operações das cooperativas e entidades associadas.