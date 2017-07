A empresa Merlos Jr inicia na próxima semana a cobrança pela ocupação de mais 139 vagas de estacionamento, em Concórdia. A informação é do Departamento Municipal de Trânsito de Concórdia. Essa ampliação da área azul na área central do município já estava sendo estudada há vários meses. O trabalho de cobrança inicia na próxima segunda-feira, dia 17.

Em entrevista a Rádio Aliança, o diretor de trânsito de Concórdia, Rudimar Vitto, destaca que essas novas vagas estão nas ruas Leonel Mosele, Marechal Deodoro, Luiz Delfino e Domingos Machado de Lima.

Com isso, serão mais 70 vagas para a Marechal Deodoro, do entroncamento com Adolfo Konder até próximo do cruzamento com a Independência. Trinta e nove vagas da Leonel Mosele até a rua Lauro Müller; 18 na Domingos Machado de Lima até o entroncamento com a Leônidas Fávero; e 12 da Luiz Delfino, próximo da SER Sadia.