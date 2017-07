Primeira parcela do 13º do Estado será paga no dia 27

O governo do Estado vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores no dia 27 de julho. A medida foi anunciada pelo governador Raimundo Colombo na tarde desta terça-feira, 11 de julho.

De acordo com cálculos da Secretaria de Estado da Fazenda, serão injetados na economia catarinense R$ 2,3 bilhões no intervalo de 30 dias. Esse montante representa a soma dos pagamentos de 50% do 13° mais o salário de julho, previsto para entrar na conta dos servidores no dia 31 deste mês.

Raimundo Colombo diz que a antecipação de metade do 13º salário é resultado de um grande esforço do governo. “Todo mundo está vendo a crise econômica que afeta o Brasil, as dificuldades de muitos estados. Garantir a antecipação foi um desafio, uma verdadeira batalha, porque também temos que fazer economia e vencer dificuldades”, destacou o governador.

Este é o 11º ano consecutivo em que o Estado antecipa o pagamento. A segunda parcela do 13º será paga até o fim de dezembro.