O administrador do Presídio Regional de Concórdia, Rodrigo Pastore, encaminhou mensagem à imprensa na noite desta terça-feira, confirmando que deixa o cargo. No texto ele relata que sairia por um mês, mas em função de uma decisão pessoal, pediu exoneração.

Ainda conforme as informações repassadas por Pastore, o chefe de Segurança do Presídio, o agente penitenciário Volnei Marcos Lopes, é que assume a gerência, pelo menos provisoriamente.

Confira a mensagem de Pastore:

“O que está confirmado é a minha saída da função de gerente do Presídio Regional de Concórdia, função que será exercida provisoriamente pelo Agente Penitenciário Volnei Marcos Lopes, atual chefe de Segurança do Presídio. A princípio, a minha saída, que era por 30 dias, se consolidou diante das conversas com o diretor do Departamento de Administração Prisional - DEAP. Essa semana formalizo o pedido de exoneração da função, que será recebida e deferida. Acerca do meu futuro, algumas opções foram levantadas e estão sendo avaliadas e discutidas por mim em harmonia com a direção do departamento. Não está descartada a possibilidade de remoção para outro local, mas vou me manifestar sobre isso somente após decisão oficial, e com autorização da Direção do DEAP. Por fim, registro que a transição será amistosa e não por força unilateral. Eu continuo em Florianópolis, onde estamos em constantes tratativas", declarou.