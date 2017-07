Um acidente de trânsito foi registrado por volta da meia-noite desta terça para quarta-feira em Seara. Foi um choque de veículo em poste. O acidente aconteceu na avenida Beira-Rio, em frente à Cresol CrediSeara. Alana Artifon, 23 anos, perdeu o controle do Celta placas AMH-7761, de Seara. O veículo se chocou contra um poste e teve avarias especialmente na parte frontal. A condutora, que teria passado mal antes do acidente, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida ao Hospital São Roque, com quadro estável. A vítima, que reside no centro, retornava do trabalho. A Polícia Militar também atuou na ocorrência.

(Fonte: Rádio Belos Montes)