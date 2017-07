Treinador foi apresentado e já comandou a primeira atividade no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Começa a "era" Mauro Ovelha no Concórdia Atlético Clube

Foi apresentado oficialmente na tarde desta tarde dia 11, o novo técnico Concórdia Atlético Clube, Mauro Ovelha. Ele vem para substituir Gilmar Silva.

Em entrevista coletiva na sala de imprensa do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, Mauro Ovelha, destacou a dificuldade da competição e de conquistar o primeiro turno, mas mesmo assim vislumbra a possibilidade de conseguir o acesso. Mauro também ressaltou a alegria em voltar a trabalhar em Concórdia, onde jogou por cinco temporadas.

Após a entrevista o treinador já começou um trabalho com o elenco, em preparação a partida deste sábado, as 18h30 contra o Guarani da Palhoça, no Estádio Domingos Machado de Lima.

Neste Catarinense, o Galo do Oeste jogou três partidas, perdeu um jogo e empatou dois. Está com dois pontos e ocupa a nona colocação.

(Com informações do repórter André Krüger).