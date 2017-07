O secretário de Agricultura e da Pesca Moacir Sopelsa, juntamente com o prefeito de Concórdia Rogério Pacheco participaram na tarde desta terça-feira, 11, em Florianópolis de audiência com o governador Raimundo Colombo. O prefeito Pacheco, destacou um conjunto de projetos que precisa do apoio do Governo do Estado, especialmente relacionadas a obras de asfaltamento, na área urbana e também no interior do município. Além da necessidade de recursos para atender demandas, na educação e na Defesa Civil. O secretário Sopelsa reforçou os pleitos do prefeito e destacou o compromisso de ajudar na conquista dos recursos. “Precisamos cada vez mais nos unir em torno da melhoria da qualidade de vida da nossa gente de Concórdia”, pontuou.

Nas próximas semanas, o governador Raimundo Colombo deve estar em Concórdia para falar sobre o Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam 2) que deve destinar recursos para os municípios. Até lá Sopelsa e Pacheco ficaram de alinhar os projetos prioritários a serem encaminhados ao governo do estado. Pacheco aproveitou o encontro para convidar o governador para participar da 32ª Festa Nacional do Leitão Assado (Fenal) que será realizada no dia 30 de julho no Parque de Exposições. O secretário executivo da ADR Concórdia, Wagner Bee e o secretário de Urbanismo e Obras de Concórdia, Wagner Simioni também participaram da audiência.

(Fonte: Ascom/Deputado Moacir Sopelsa).