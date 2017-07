Os canteiros da rua 29 de Julho são o tema da nova enquete no site da Rádio Aliança. A mesma já está disponível no site da emissora.

Nos últimos dias, o suplente de vereador, Alemão Gordo, PSDC, fez indicação para que haja a duplicação de parte do trecho da 29 de Julho. Para isso, os canteiros centrais da via, do entroncamento com a Marcelino Ramos até o trevo com a Marechal Deodoro deveriam ser retirados. O objetivo é dar fluidez ao trânsito, principalmente nos horários de pico.

Por outro lado, os canteiros da 29 de Julho são considerados por parte da população como uma marca registrada. Estão lá há muitos anos. Outro ponto destacado é que os canteiros ajudam no embelezamento da cidade.

Diante disso, a Rádio Aliança quer saber: você concorda com a retirada dos canteiros da 29 de julho? Para participar é só acessar o site da Aliança e votar na enquete.

Na enquete anterior, a maioria dos participantes, 51%, afirma que a Praça Dogello Goss é o local que mais as pessoas lembram quando ouvem o nome de Concórdia. Em seguida, vem a estátua do colono, defronte a rodoviária, com 20%; na sequência, rua coberta, com 11%; Memorial Attílio Fontana, com 6%; Igreja Matriz, 5%; Santuário da Nossa Senhora da Salete e Chafariz da Praça, 3%; quiosques, 2%; por fim o pórtico de entrada e a concha acústica não receberam votos.