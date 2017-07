O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) abriu um processo seletivo para contratação de professor substituto no Campus Concórdia. O profissional selecionado atuará na área de Medicina Veterinária em jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário varia de 3.117,22 a R$ 5.697,61, conforme o grau de titulação apresentado.

A taxa de inscrição é de R$ 20,00. Os interessados deverão se inscrever no período de 10 a 21 de julho, das 8h às 11h e das 13h às 17h, no Campus Concórdia, localizado na Rodovia SC 283, na Vila Fragosos.

Poderão concorrer profissionais com Graduação em Medicina Veterinária com, no mínimo, residência em Cirurgia Veterinária ou Mestrado em Cirurgia Veterinária, e as matérias a serem ministradas são as de Cirurgia Veterinária, Técnica Cirúrgica, Anatomia e demais disciplinas que a instituição julgar necessário.

Os candidatos serão avaliados pela prova didática e prova de títulos. A seleção está prevista para o dia 31 de julho, com pontuação variável de 0 a 100.