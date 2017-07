O Internacional enfrenta o Ceará nesta terça-feira (11/7), às 20h30, no Castelão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Rádio Colorada transmite o jogo ao vivo e as redes sociais oficiais do Clube do Povo.

Na sexta colocação, com 18 pontos, o time colorado disputará duas partidas seguidas longe do Beira-Rio - no próximo sábado (15/7) encara o CRB, em Alagoas. Contra o Ceará, a tendência é que o técnico Guto Ferreira repita a escalação que iniciou o duelo diante do Criciúma. Na tarde desta segunda-feira, o treinador comandou um trabalho tático (galeria de fotos) no estádio Alcides Santos, em Fortaleza, e encaminhou a equipe para o confronto na capital cearense.

O Inter atuaria com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Nico López e William Pottker.

Adversário direto na luta pelo G4

Embalado pela vitória por 2 a 0 fora de casa frente ao Figueirense, o Ceará é adversário direto na tabela de classificação do campeonato. Ocupa a quinta posição, com 18 pontos, superando o Colorado no número de vitórias (5 contra 4). Sem jogadores lesionados ou suspensos, o time treinado por Marcelo Chamusca terá força máxima: Éverson; Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Richardson, Ricardinho e Pedro Ken; Roberto e Magno Alves.

Arbitragem

Leandro Bizzio Marinho, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo).