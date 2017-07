Dia do Colono passa a ser feriado em Lindóia do Sul

A partir desse ano, Lindóia do Sul passa a comemorar o Dia do Colono, no dia 25 de julho, com feriado municipal. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores e a Lei sancionada pelo prefeito Genir Loli.

A intenção é valorizar a classe que é responsável por grande parte da economia local. Também nesse ano, o Município vai repassar recursos financeiros para aquisição de 350 quilos de carne para o almoço da festa alusiva ao Dia do Colono, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município.

Essa edição acontecerá em Sanga Martins, no próximo dia 23. A partir de 2018 a comemoração acontecerá no feriado.