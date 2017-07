Caçamba da Prefeitura tomba no interior do município

Um caminhão caçamba da Secretaria de Transportes da que trabalhava nos reparos de estradas na comunidade de Lajeado dos Pintos tombou na manhã desta terça-feira, dia 11.

De acordo com as informações repassadas pela Prefeitura, o diretor de Transportes Lauri Garbossa, que auxiliava no serviço, é que conduzia o veículo. Ele não ficou ferido. A caçamba tombou no momento em que estava basculando uma carga de cascalho.

O caminhão não teve muitos danos e ainda pela manhã a equipe conseguiu colocá-la no trabalho novamente.