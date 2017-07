O prefeito de Concórdia Rogério Pacheco estará se reunindo no começo da tarde desta terça-feira, dia 11, com o governador Raimundo Colombo, em Florianópolis. A audiência, articulada pelo secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, será na sede do Governo Estadual.

Dentre os assuntos a serem discutidos estão o apoio para a criação de uma cooperativa para a geração de energia elétrica através de placas solares. Esse empreendimento está sendo encabeçado por empresas do ramo de transporte.

Outro ponto pautado é o repasse de valores do Fundam que serão destinados pelo Governo do Estado para Concórdia. Conforme o prefeito Rogério Pacheco, em entrevista no Primeira Hora da Rádio Aliança, disse que a intenção é saber os valores que virão para os cofres da Prefeitura. "Há demandas de investimentos em escolas, sendo que pelo menos nove estão com problemas estruturais, e para aplicação na área da saúde", diz o prefeito.