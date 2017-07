Uma Ford/F1000, placas KBH-3132 de Caçador, com registro de furto, foi recuperada na manhã desta terça-feira, dia 11, pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária. O veículoestava estacionado no pátio de uma empresa na Rua Tancredo Neves, no Bairro São Cristóvão.

Em contato com o proprietário da caminhonete, a PM confirmou que ela foi furtada há alguns dias. O motorista foi encaminhado para a Delegacia para prestar depoimento.