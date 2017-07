Treze partidas pelo Interiorano de Concórdia no fim de semana

Rodada do fim de semana pelo Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Todos os jogos começam às 15h.

No sábado, dia 15, pela série A:

São Cristóvão: São Cristóvão x Linha Caravággio

Sede Brum: Sede Brum x Lageado dos Pintos

Pela série B

Linha Gomercindo: Linha Gomercindo x Santa Terezinha

Lageado Quintino: Lageado Quintino x Presidente Kennedy

Baixo São Luiz: Baixo São Luiz x Pinheiro Preto

Pela série C:

Terra Vermelha: Terra VermelhaB x Vila Jacob Biezus

No domingo, dia 16, pela série A

Barra do Tigre: Barra do Tigre x Planalto

Lageado Guilherme: Lageado Guilherme x Barra Fria

Pela série B:

Alto Boa Esperança: Alto Boa Esperança x Linha Kaiser

São José: São José x Engenho Velho

Pela série C:

Lageado Paulino: Lageado Paulino x Boa Esperança B

Alto Suruvi: Alto Suruvi x Linha Canavese

Planalto (Campo do Esportivo): Planalto B x Santa Terezinha B