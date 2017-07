Um assunto que divide opiniões e rende polêmicas. O vereador Leonir Schimmelpfenning, o Alemão Gordo, sugeriu que se analise a possibilidade de duplicar a Rua 29 de Julho, da esquina com a rua Marcelino Ramos até a rótula. A indicação foi aprovado por unanimidade na sessão da noite desta segunda-feira, 10 de julho.

Para isso ocorrer, seria necessário retirar os canteiros que embelezam a via. “A cidade cresceu muito e eu sugiro que seja feito um estudo com muito carinho. A rua é uma das mais bonitas de Concórdia, mas temos que pensar na mobilidade urbana”, afirma.

O vereador Claiton Casagrande, que também já havia sugerido ações para melhor o fluxo de veículos nesta via, diz que já conversou com o Departamento de Trânsito sobre este assunto. A primeira sugestão de Casagrande foi fazer uma rótula no cruzamento com a Rua da Paz, o que já descartado pela equipe de engenharia da prefeitura, em função do espaço.

Casagrande comenta que uma das possibilidades é a retirada de um ou de dois canteiros, para permitir que se faça o recuo dos veículos para a área central. “Isso está em fase de análise e que bom que chegam mais sugestões. Muitas vezes quem usa a via é que aponta as melhores soluções”, pontua.