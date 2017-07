As opções são Chiquito e Bordoneio ou Garotos de Ouro

Prefeitura de Irani abre enquete para a escolha do show de aniversário

A Prefeitura de Irani lançou uma enquete para saber qual grupo a população que assistir na semana do Município. As opções são, Chiquito e Bordoneio ou Garotos de Ouro.

Para votar, é preciso acessar a página “Prefeitura de Irani” no Facebook, e no menu, clicar no link enquete. Ou clique aqui:

Os eventos de aniversário serão realizados de 06 a 10 de setembro. O tradicional Fimusi, o Festival de Interpretação da Música Popular, Sertaneja e Infantil de Irani, já está sendo organizado. O show escolhido na enquete acontecerá no dia 10.