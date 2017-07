A Polícia Civil de Seara deflagrou na segunda-feira, dia 10, a “Operação Varredura”, na qual duas pessoas foram presas. Uma mulher de iniciais M.C.I, 21 anos e o jovem de iniciais L.L.M, de 19 anos, que conforme a polícia são suspeitos de possuírem envolvimento com o tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Os mandados de prisão foram deferidos pelo Poder Judiciário de Seara e cumpridos em desfavor do jovem L.L.M., na cidade de Xanxerê e contra a mulher de iniciais M.C.I., em Seara. Ambos foram encaminhados ao Presídio de Concórdia.

Conforme o Delegado de Polícia, Thiago de Oliveira, as investigações demonstraram que os dois suspeitos estariam envolvidos com o traficante preso no final do mês de junho, R.P.M. “vulgo Robi” ou também “Pinto de borracha”, detido no dia (29/06/2017) e que entre os três havia uma associação voltada para o exercício do tráfico de drogas em Seara.

A operação contou com o apoio do Ministério Público de Seara e segundo o delegado vale ressaltar que as investigações continuam, pois o objetivo é enfraquecer o tráfico de drogas em Seara e região. Já são seis traficantes presos em menos de seis meses de investigações.

(Fonte: Polícia Civil / Belos Montes)