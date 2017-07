Apesar das várias dificuldades financeiras enfrentadas desde o início do ano, a equipe da AAU-UnC Concórdia confirmou sua participação na Liga Nacional de Handebol 2017.

A informação foi repassada oficialmente pelo técnico, Alexandre Schneider, após o envio da tabela de jogos por parte da CBHb.

A Conferência Sul/Sudeste terá além da AAU-UnC Concódia, as seguintes equipes:

P.M.MARINGÁ/UNIMED/UNICESUMAR – PR; FCC/FAG/ACH/CASCAVEL – PR; UNIP/SÃO BERNARDO – SP (ex Metodista); ESPORTE CLUBE PINHEIROS – SP; BLUMENAU/FURB – SC; APHAND/UCS/FARROUPILHA – RS e FUMGUARU/GUARULHOS – SP.

O técnico, Alexandre Schneider prioriza no momento reforçar o elenco da AAU, que conta hoje com apenas 13 atletas. “Estamos tentando reforçar o grupo, pois é um elenco bastante pequeno para iniciar uma Liga Nacional, e isso nos preocupa, pois caso aconteça alguma lesão, o time ficará muito fraco para qualquer uma das competições que iremos participar. Pensando nisso, fizemos dois contatos neste fim de semana. Um com uma atleta do Paraná e outro com uma atleta de Itajaí. E ainda estamos tentando uma goleira, pois no momento só temos a Lu” – disse Schneider.

O técnico também comentou que mesmo com a confirmação na competição, ainda está correndo atrás de recursos financeiros, pois agora além da estrutura e logística para a Liga, existe também a possibilidade da vinda dessas atletas que deverão reforçar o grupo.

Sobre o sistema de jogo adotado para este ano, Schneider se diz satisfeito.

“O sistema é bom, principalmente pelas dificuldades financeiras que todas as equipes estão passando no Brasil. Então o “turno único”, favorece nesse sentido. Só que agora sabemos que cada ponto conquistado é a nossa possibilidade de classificação. Mas nós temos uma expectativa boa, pois teremos quatro jogos em casa e três fora. Então temos que fazer a lição de casa e buscar um ou outro resultado fora de casa”.

A estreia da AAU-UnC Concórdia na Liga 2017 acontece no dia 27 de julho (quinta) às 19:30, contra a equipe gaúcha de Caxias do Sul/RS, a APAHAND/UCS/FARROUPILHA.

Os próximos confrontos estão marcados nas seguintes datas e horário:

12 agosto – 16:00 – AAU – UnC Concórdia X FUMGUARU/GUARULHOS – SP

17 agosto – 20:00 – E.C. PINHEIROS – SP X AAU – UnC Concórdia

09 setembro – 16:00 – AAU – UnC Concórdia X UNIP/SÃO BERNARDO – SP

21 setembro – 20:00 – FCC/FAG/ACH/CASCAVEL – PR X AAU – UnC Concódia

23 setembro – 16:00 – PM MARINGÁ/UNIMED.UNICESUMAR – PR X AAU – UnC Concórdia

05 setembro – 19:30 – AAU – UnC Concórdia X BLUMENAU/FURB - SC

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).