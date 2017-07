O Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, Setcom, está solicitando melhorias nas marginais da BR 153. As vias estão nas duas margens da rodovia, indo do trevão de acesso a Concórdia até aos trevos de acesso a Pinhal e São José.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente do setcom, Ederson Vendrame, afirmou que um ofício já foi enviado no último mês para a Superintendência do Dnit-SC, com esse pedido. A intenção é que haja uma revitalização completa nesses dois trechos, que fazem interligação com empresas que estão nas margens da BR 153.

Conforme Vendrame, "muita gente está deixando de usar as marginais e aumentando o fluxo na rodovia principal, em função das condições delas", explica.