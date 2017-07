A natação concordiense conquistou 30 medalhas em três eventos que foram disputados no último fim de semana. Foram 21 no Catarinense de Inverno; seis nos Jugos Universitários Catarinenses e três nos Jogos Escolares de Santa Catarina. Todas as competições foram realizadas na cidade de Blumenau.

No Catarinense de Inverno, foram nove medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze. 1º 200m medley e 1º 100m medley. Paula Simioni (Inf. 1): 1º 50m livre, 1º 100m livre, 1º 100m medley, 2º 100m costas e 2º 100m peito. Julia Silva (Sênior): 2º 800m livre, 3º 400m livre e 3º 200m livre. Natália Guerra (Inf. 1): 2º 100m borboleta e 2º 200m borboleta. Lucas Vendruscolo (Juvenil 1): 3º 100m peito e 3º 200m peito. Enzo da Silva (Junenil 1): 3º 1.500m livre. Lucas Ziliotto (Juvenil 1): 3º 200m borboleta. Maria Ferraz (Inf. 2): 2º 200m borboleta.

Nos jogos Universitários foram seis medalhas, sendo uam de prata e cinco de bronze. Os principais resultados foram de Julia Silva: 2º 400m livre, 3º 1.500m livre, 3º 800m livre e 3º 200m livre. Maria Basquera: 3º 100m e 200m peito.

Nos jogos escolares foram três medalhas, sendo duas de prata e uma de bronze.Atleta medalhista: Paula Simioni: 2º 50m livre, 2º 50m costas e 3º 100m livre da conquista das medalas foi convocada para integrar a equipe catarinense que irá para os JEBS em outubro na cidade de Curitiba – PR.