Programa auxilia pessoas com débitos com o município a regularizar a situação

A Administração de Alto Bela Vista encaminhou para a Câmara de Vereadores, na última semana, um projeto de Lei visando instituir o Programa de Recuperação de Créditos Municipais, o REFIS.

Se for aprovado, pessoas com pendências referentes ao IPTU, taxas industriais e comerciais, serviços agropecuários e outros débitos, poderão regularizar a situação com a Prefeitura. O programa prevê benefícios como a redução do valor de juros e parcelamento.

Osa vereadoires devem fazer a viotação nas próximas Sessões.