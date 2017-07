A rua Padre Franciscanos, no bairro Salete, será a primeira a receber asfalto em um projeto da Prefeitura de Concórdia, que pretende pavimentar as ligações entre os bairros da cidade. A licitação para se fazer o asfalto deverá ser publicada no prazo de até 60 dias.

O secretário de Urbanismo e Obras Wagner Simioni, diz que o asfalto será feito do Santuário de Salete até o contorno norte. “É uma rua de importante ligação, que vai desafoga o trânsito no centro da cidade”, destaca. A via tem cerca de 600 metros e o investimento estimado é de aproximadamente R$ 850 mil.

Simioni comenta que outras ruas estão em fase de elaboração do projeto. A intenção do governo municipal é fazer asfalto em trechos da Catarina Mafessoni, Saul Piloni, Leônidas Fávero, na região do Loteamento Detofano, e no prolongamento da Rua Victor Sopelsa, próximo à UnC, fazendo a ligação com o Contorno Norte.