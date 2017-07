Um homem alega ter sido assaltado e agredido em Concórdia, durante o fim de semana. O Boletim de Ocorrência neste sentido foi feito na Central de Polícia. Conforme a vítima, de iniciais I.C.H, de 57 anos, ele estava retornando para casa por volta das três horas da madrugada do último sábado, dia oito, quando foi abordado por três elementos, na Arciso Colla.

Ele diz que foi agredido, quando caiu no chão. A vítima diz ficou desacordada e quando ficou restabelecida afirma que percebeu a falta da carteria com documentos e R$ 300 em dinheiro e também do aparelho celular, da marca LG, na cor preta. Também afirma ter ficado com ferimentos na cabeça.

(Com informações do repórter André Krüger).