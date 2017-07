KM 2, no lado do Rio Grande do Sul, terá novo traçado

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) recebeu nesta segunda-feira, 10 de julho, as propostas das empresas que demonstraram interesse em fazer a obra do novo traçado da BR 153 no KM 2, no lado do Rio Grande do Sul. A expectativa é que os valores e a empresa que fará a obra sejam divulgados ainda no dia de hoje.

Como foi decretado situação de emergência neste local, não é preciso abrir um processo de licitação. O DNIT entregou convite para seis empresas e quatro apresentaram as propostas financeiras.

O projeto prevê que o novo traçado da BR seja feito sobre o talude de pedras que fica à esquerda, no sentido Concórdia a Rio Grande do Sul. A obra terá em torno de 1 km e o investimento estimado, entre detonações, drenagem, pavimentação e sinalizações, é de R$ 6 milhões .

O DNIT pretende iniciar os serviços ainda em julho e finalizar no prazo de seis meses. No local já ocorreram vários deslizamentos e rachaduras na pista nos períodos de grandes volumes chuvas.