A Prefeitura de Peritiba abriu nesta segunda-feira, dia 10, as inscrições para um concurso público. São sete vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.274,00 a R$ 10 mil. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de agosto, pela internet ou no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura.

As vagas são para fiscal municipal, professor de inglês, operadores de máquinas, fiscal de tributos e médico clínico geral. As inscrições via internet podem ser feitas através do site www.assconpp.com.br .A prova escrita será aplicada no dia 27 de agosto. O local ainda não foi definido.

Todos os detalhes do concurso estão no edital, disponível no site da Prefeitura de Peritiba, o www.peritiba.sc.gov.br, no link “Concursos Públicos”.