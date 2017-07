A redução no preço do gás anunciada pela Petrobras na última semana não deverá ser repassada ao consumidor. A estatal reduziu em 4,5% os preços do gás de cozinha para uso residencial pelos distribuidores em botijões de até 13 kg. Se o reajuste for repassado integralmente ao consumidor, a redução seria de R$ 0,88.

O empresário Gilmar Zat comenta que no mês anterior ouve um aumento de 5,7%, cerca de R$ 1,00, e também não foi repassado aos consumidores. “Vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos meses. Quando a oscilação é muito baixa não vale a pena cobrar R$ 1,00 a mais ou a menos”.

Com a nova política de preços da Petrobrás haverá mudanças no preço do gás todos os meses. Em Concórdia, o valor do botijão de gás de cozinha varia de R$ 50,00 a R$ 62,00.