Carro teve a frente bastante danificada com a colisão / Fotos: Cristiano Mortari

Motorista perde o controle do carro e bate em árvore e poste

A condutora de um Ford/Fiesta perdeu o controle do carro na Rua Orozimbo Furlam e bateu forte em uma árvore e depois em um poste. O acidente aconteceu por volta de 06:35h desta segunda-feira, dia 10. Ela estava sozinha no veículo.

Os Bombeiros Voluntários atenderam a mulher no local e a conduziram ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica. Ela teve ferimentos leves e sentia dores no ombro.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local para fazer o levantamento de informações e a orientação dio trânsito.