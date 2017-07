Com a vitória no Sul de Minas e a ajuda de resultado paralelo, a Associação Concordiense de Futsal deixou a lanterna da Liga Nacional de Futsal, nesta rodada. O time da Capital do Trabalho, que havia vencido a Intelli por 2 a 0, foi beneficiado com o empate entre Foz Cataratas e Guarapuava, em 2 a 2.

Com isso, a ACF foi para a 16ª colocação, com oito pontos. Jogando o Guarapuava para a última colocação, com sete pontos.

O time do técnico Morruga estava na última colocação desde o dia 29 de abril, quando perdeu justamente para o Guarapuava, no centro do Paraná, por 4 a 0.