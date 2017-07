Resultado deixa o Galo do Oeste na penúltima colocação na tabela, com dois pontos.

Concórdia fica no empate com o Camboriú

O Concórdia Atlético Clube conquistou um ponto fora da casa na terceira rodada da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste foi a Camboriú e ficou no 1 a 1 com o time da casa. A partida foi disputada na manhã deste domingo, dia nove. Com o resultado, o Galo do Oeste foi a dois pontos e permanece na penúltima colocação na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Concórdia vai receber o Guarani. O jogo, pela tabela da Federação Catarinense de Futebol, está marcado para o Estádio Domingos Machado de Lima, a partir das 15h30.

Para esse próximo compromisso, o Concórdia contará com estreia no banco de reservas. O técnico Mauro Ovelha, recém-contratado, será apresentado oficialmente nesta terça-feira, dia 11.