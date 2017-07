O Internacional projeta agora as duas partidas seguidas que disputará longe de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Na terça-feira (11/7), às 20h30, o time colorado enfrentará o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. No próximo sábado (15/7), às 16h30, o adversário é o CRB, em Alagoas. O próximo jogo em casa ocorre no dia 18, diante da Luverdense.

O dia seguinte ao empate com o Criciúma foi de treinamentos no CT do Parque Gigante. Na manhã deste domingo, os jogadores que atuaram contra o time catarinense fizeram exercícios regenerativos na academia de musculação, enquanto os demais trabalharam com bola. A viagem para Fortaleza ocorre na noite deste domingo, e para esta segunda-feira está programado um treino na capital cearense. No momento, o Inter é o sexto colocado, com 18 pontos.

(Fonte: Internacional)