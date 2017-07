Tricolor Gaúcho criou as maiores chances, mas Avaí matou o jogo no contra-ataque.

O domingo foi de Campeonato Brasileiro para o Grêmio, que entrou em campo e enfrentou o Avaí, pela 12ª rodada da competição. Acabou sendo superado pelo placar de 2 a 0.

A superioridade gremista foi clara na primeira etapa. O Tricolor administrou os 45 minutos iniciais e levou perigo por diversas vezes ao campo de defesa catarinense. Só parou no goleiro Douglas, que conseguiu boas e difíceis defesas.

E no segundo tempo não foi diferente, mas apesar da superioridade, não conseguiu marcar. Perdeu um pênalti, que foi defendido pelo inspirado goleiro do Avaí. Já o time catarinense soube aproveitar uma de suas poucas oportunidades e, aos 28 minutos, Simião recebeu na intermediária central e chutou a gol, abrindo o marcador. Aos 39', em jogada de contra-ataque, os visitantes assinalaram o segundo, com Júnior Dutra.

Renato substituiu: Arthur, Edilson e Lucas Barrios saíram para a entrada de Miller Bolaños, Everton e Lincoln.

Com o resultado, Grêmio segue na terceira posição, com 22 pontos.

Escalação: Leo, Edilson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

Banco: Bruno Grassi, Bressan, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere, Leonardo Gomes, Marcelo Oliveira, Jailson, Kaio, Machado, Lincoln, Miller Bolaños e Everton.

O trio de arbitragem foi comandada por Wagner Reway, auxiliado por Fabio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando.

(Fonte: Grêmio/Ascom).