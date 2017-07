Ação aconteceu na tarde de domingo. Carga seria contrabandeada do Paraguai

Carreta com 40 mil maços de cigarros é apreendida em Capinzal

Uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e policiais militares resultou na apreensão de aproximadamente 40 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na tarde deste domingo, dia 09, em Capinzal.

O produto estava em 800 caixas em uma carreta com placas de Passo Fundo (RS), que após denúncia, foi interceptada no pátio de um posto de combustível nas margens da SC-150, no trevo de acesso a Piratuba.

Segundo o motorista, de 30 anos, a carga tinha como destino a região de Porto Alegre (RS). Ele afirmou que ganharia R$ 3 mil pelo serviço. O caminhoneiro foi preso e encaminhado juntamente com a carreta para a cidade de Joaçaba.

Fonte - Jardel Martinazzo / Rádio Capinzal