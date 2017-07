A concordiense, Eduarda Thais Gallas Rodrigues, única representante do Oeste Catarinense no Miss Santa Catarina, acabou não sendo selecionada entre as sete semifinalistas, apesar da performance apresentada na passarela. A concordiense de 19 anos, que disputou o título da mais bela do Estado, em evento na noite de sábado, 8 de julho, em Itajaí (SC), despontava entre as favoritas, mas não conseguiu avançar para a penúltima etapa do concurso, quando foram apontadas as tops sete.

Com a eliminação Eduarda ficou de fora da parte de oratória do concurso, quando as candidatas tiveram que responder a perguntas sorteadas por elas próprias. Assim, foram escolhidas as tops três e por fim, apontada a nova Miss SC, que ficou com a candidata de Blumenau. Na segunda colocação ficou a candidata de Gaspar e em terceiro a Miss Florianópolis.

Eduarda, que venceu o concurso de Miss disputado em Concórdia no dia 19 de maio, representou muito bem o nome do município. Demonstrou seu potencial em termos de beleza plástica e também em simpatia, mas não caiu no gosto da banca de jurados, formada quase que em sua totalidade por profissionais atuantes na região litorânea do Estado. Além dos 12 julgadores que apresentaram suas notas na noite de sábado, as 13 candidatas também passaram por avaliações técnicas durante a última semana.

Apesar de ser um evento estadual, chamou a atenção o pequeno público participante no Centreventos de Itajaí. Eduarda contou com o apoio presencial de familiares, além do prefeito Rogério Pacheco e da primeira dama, Jucela Pacheco.

Informações - Ascom/Prefeitura de Concórdia