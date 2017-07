A Polícia Civil (PC) de Chapecó, através da Divisão de Investigação Criminal (DIC), com auxílio do Núcleo de Inteligência (NINT), prendeu em Concórdia dois jovens suspeitos de tráfico de drogas. Os suspeitos foram presos em uma residência, neste sábado, dia 08, onde foram localizados diversos tipos de droga sintética.



As prisões são reflexo de uma investigação iniciada visando à repreensão ao tráfico de drogas sintéticas na cidade de Chapecó, especialmente em festas eletrônicas.



Conforme a Polícia Civil, após levantamentos, a DIC obteve informações de que dois jovens, de classe média, que costumam frequentar as casas noturnas de Chapecó, estariam na posse de razoável quantidade de drogas e distribuiriam o material neste sábado em algumas festas já agendadas.



Os policiais da DIC deslocaram-se a Concórdia, onde, na residência de um jovem de 20 anos de idade foram localizados cerca de 14 comprimidos de ecstasy (além de meio comprimido), uma balança de precisão, três frascos de reagentes para verificar a qualidade da droga, cartelas explicativas das cores dos reagentes, pequena quantidade de maconha, duas “bolinhas” de haxixe, uma cartela com 25 micropontos de LSD, R$ 50,00 em espécie e dois envelopes por meio dos quais a droga, do tipo LSD, era entregue, via Correios, oriunda do Estado de São Paulo. Em seguida, os policiais apreenderam na casa do outro jovem de 20 anos de idade, mais 42 comprimidos de ecstasy.



Os homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Concórdia, onde foram apresentados ao delegado de plantão.

