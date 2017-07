O condutor de uma Saveiro com placas de Seara perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu na sarjeta. O acidente aconteceu neste sábado, dia 08, por volta das 19:45h na SC- 283 em Concórdia, próximo ao acesso do Bairro Natureza. O motorista, de 26 anos, teve escoriações e sentia dores no ombro.

O carro fazia o sentido Seara, Concórdia. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento no local e conduziram o jovem, que estava sozinho na Saveiro, ao Hospital São Francisco, para avaliação médica.