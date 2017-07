A Polícia Militar de Santa Catarina, 20º Batalhão, de Concórdia, formou na noite de sexta-feira, 07, em Lindóia do Sul, uma turma de 56 alunos no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Pais, alunos, professores, autoridades municipais e polícias militares prestigiaram a formatura, realizada no ginásio municipal de esportes, que estava com o ambiente finamente decorado e caracterizado com as cores do programa, proporcionando ainda mais imponência ao evento.

Os alunos formados estudam no quinto ano no Núcleo Municipal de Educação Ottaviano Nicolao e foram instruídos pelo Cabo Mecca da Polícia Militar durante o curso, que contou com 10 aulas. Essa é a terceira turma formada no Proerd no município. Em seu pronunciamento, o prefeito, Genir Loli relembrou que em 2012, quando era secretário de Saúde, buscou a implantação do Proerd, porque visualizava essa necessidade no município. Entretanto, em razão da grande procura, Lindóia do Sul ficou na fila de espera e em 2015 foi contemplada com o programa.

O Coronel do 20º Batalhão da Polícia Militar, Sérgio Rogério Silva de Vargas destacou a importância do programa na vida das crianças e, consequentemente, das famílias. Aconselhou os pais a darem atenção, carinho e cuidado aos filhos e ressaltou que a família é a base do ser humano.

Para a secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Neura Frare Grandi o programa é muito importante porque forma crianças para a vida, orientando para resistir às drogas e violência e outros ensinamentos importantes. “Agradecemos a todos os envolvidos nesse projeto e também no evento de formatura”, completa.

Durante a cerimônia, os alunos receberam certificado e uma miniatura de pelúcia do “Leão”, mascote do programa. Um mascote inflável deu grandeza ao evento e outro caracterizado animou e agitou crianças e o público presente e posou para fotos.

Ainda na abertura do acontecimento um grupo que participa de aulas de Canto Italiano, promovido pela Diretoria de Cultura, fez uma apresentação e receberam muitos aplausos do público e a atenção do Coronel Vargas, que pediu para o grupo retornar perante o público para ser aplaudido de pé pelos participantes.

O evento encerrou com um coquetel disponibilizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul)