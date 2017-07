O Galo do Oest visita o Camboriú, às 10h30.

Sob o comando interino de Joseilton de Almeida, o Concórdia Atlético Clube tentará a primeira vitória na série B do Campeonato Catarinense. Pela terceira rodada da competição, o Galo do Oeste enfrenta o Camboriú, na manhã deste domingo, dia nove, às 10h30, no Estádio Roberto Santos Garcia, em Camboriú.

Ainda sem vencer na competição, o CAC é o penúltimo colocado com um ponto, que veio justamente no meio desta semana quando o Concórdia empatou com o Operário de Mafra, em Erechim, pela segunda rodada da competição.

A novidade estará na arquibancada, já que o técnico recém-contratado, Mauro Ovelha, estará observando os jogadores e inicia os treinamentos com o time na terça-feira, dia 11.

O Camboriú, por sua vez, vem de vitória em casa sobre o Guarani de Palhoça, por 1 a 0. Está na sexta colocação, com três pontos.

A arbitragem será de Richard Werner Floter, auxiliado por Eder Alexandre e Eli Alves Sviderski.