Chapecoense lança nota de repúdio contra as afirmações de apresentador de TV

A Chapecoense lançou nota pública de repúdio contra as afirmações feitas pelo comentarista Neto, da Rede Bandeirantes de Televisão. A manifestação foi feita nesta semana.

Confira na íntegra:

A Diretoria da Associação Chapecoense de Futebol vem de público manifestar seu veemente repúdio em face dos irracionais comentários do ex-atleta e comentarista e apresentador da Rede Bandeirantes de Televisão José Ferreira Neto, mais conhecido como Neto.

As palavras usadas pelo apresentador, em rede nacional, com tom de voz inadequado para uma pessoa equilibrada, ferem a conduta e a honra de uma diretoria que prioriza a ética e trabalha de maneira séria e honesta para dar continuidade a uma gestão transparente, profissional e competente, destacando-se no cenário nacional por conta disso.

Os comentários enfáticos proferidos sobre o contrato de trabalho e valores do ex-treinador Luiz Carlos Sarolli (Caio Junior), são de quem desconhece completamente o assunto e de uma imensa inverdade, pois fala sem qualquer conhecimento de causa. E sobre esse assunto, o Clube se manifestará de forma oficial nos autos perante a instância de justiça competente, oportunamente.

Informa também que serão tomadas as medidas legais e judiciais cabíveis contra o comentarista Neto, em razão das inverdades afirmadas em rede nacional de televisão, sempre com o escopo de defender os interesses da Associação Chapecoense de Futebol.

Chapecó, 06 de julho de 2017.

A diretoria

Associação Chapecoense de Futebol