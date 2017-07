Na manhã deste sábado, no CT Luiz Carvalho, o plantel gremista finalizou os preparativos para enfrentar o Avaí, amanhã, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento foi realizado todo ele com os portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi permitido, duas horas após o início, o grupo realizava o tradicional recreativo na véspera de jogo. Destaque para o técnico Renato Portaluppi, que também participou da movimentação, muitas vezes descontraindo ainda mais o ambiente reclamando das marcações do auxiliar, Alexandre Mendes, que fez o papel de árbitro.

Em sua entrevista coletiva de ontem, Renato confirmou a ausência de Pedro Rocha, que será poupado pela sequência de jogos. Ele sequer participou do trabalho de hoje, pelo menos no recreativo. Sendo assim, a dúvida para o jogo contra o Avaí fica por conta de seu substituto. A definição deverá ser divulgada somente uma hora antes do início da partida. Fernandinho, Bolaños e Everton são os nomes mais cotados.

Maicon e Léo Moura seguem de fora. Os dois realizaram trabalho em separado, mas fizeram questão de participar da foto pousada feita pelo time vencedor do rachão.

Quem também já é um desfalque confirmado é o goleiro Marcelo Grohe. Ele sofreu uma lesão no joelho na partida contra o Godoy Cruz, em Mendoza, e será preservado. Léo Jardim deverá ser seu substituto. O jovem goleiro inclusive falou em entrevista coletiva após o treino, destacando a importância de mais uma oportunidade como titular e projetando o duelo contra o Leão.

Estão relacionados para o jogo os seguintes atletas: Arthur, Bressan, Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Cortez, Edilson, Everton, Fernandinho, Geromel, Jailson, Kaio, Kannemann, Leo Jardim, Leonardo Gomes, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Machado, Marcelo Oliveira, Michel, Bolaños, Rafael Thyere e Ramiro.

