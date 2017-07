Avançaram as tratativas entre a Prefeitura de Concórdia e a Merlos Jr para implantar a rotatividade também para as vagas de motocicletas, onde há área azul, no centro do município. A informação é do diretor de trânsito da Prefeitura de Concórdia, Rudimar Vitto.

A questão começou a ser tratada nos últimos meses. Conforme o Executivo, houve muitas solicitações de usuários para que houvesse essa rotatividade, uma vez que as vagas de motocicletas nas proximidades de lojas e bancos estão sempre preenchidas. Hoje, não há cobrança pelo uso de estacionamento de motocicletas, também não é exigida a rotatividade.

Vitto explica que o Executivo Municipal já mandou confeccionar as placas de sinalização para a rotatividade para as vagas de motocicleta. "A empresa ficou de fazer a pintura na numeração de cada vaga. "Essa rotatividade de motocicletas também está prevista em contrato com a empresa. Só será exigida a permanência por no máximo duas horas em cada vaga, sem a cobrança de valores por isso", explica.

Por fim, o diretor de trânsito observa que mais vagas de motocicletas foram criadas, mas fora da área azul.