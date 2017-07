Na manhã de sexta-feira, dia 07, mais uma reunião diabéticos foi realizada na Unidade Mista de Saúde de Piratuba, com palestra de uma nuricionista.



Os encontros ocorrem mensalmente, com acompanhamento multiprofissional composta por médico, enfermeira e nutricionista, com o objetivo de adequar as rotinas e orientar sobre os cuidados com o tratamento.



Foi realizada ainda a coleta dos dados do aparelho de HGT (medidor de glicose) disponibilizados aos pacientes, para acompanhamento mensal do nível de glicemia.