A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação de Concórdia esclarece que o trabalho de amparo para as famílias atingidas pelo deslizamento de encosta entre as ruas Horácio Sandi e Victor sopelsa nunca parou. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa, realizada na sede da própria secretaria, na sexta-feira, dia sete. Desde o mês passado, 18 famílias estão fora de casa e abrigadas em outros locais por causa da movimentação que atingiu algumas residências e ameaça outras, nesta localidade.

Em entrevista, a secretária Denise Justi Lopes, afirma que "desde a hora que isso aconteceu, nossos profissionais estavam na rua. Nós não estávamos preparados para essa calamidade. Mesmo assim, nossas profissionais foram para a rua, debaixo de chuva, dar auxílio a esses moradores".

A secretária complementa que, desde então, o trabalho continua sendo feito de atendimento A essas famílias. Porém, essa tarefa é feita nas sedes do Cras e Creas, onde os atingidos chegam e recebem atendimento psicológico e de assistência social. Denise diz que "as protas estão abertas. Eles continuam vindo. São três ou quatro famílias no Cras 1, que procuraram. Nós temos quatro famílias no Creas. O restante, se procurou, estão sendo atendidos. Com isso, oito famílias, das 18 que ficaram desalojadas de suas residências, teriam procurado atendimento pela Prefeitura.

Nos últimos dias, moradores atingidos pelo deslizamento de encosta procuraram a reportagem da Rádio Aliança e pediram que a Prefeitura desse mais auxílio. Um deles chegou a afirmar que o Executivo teria oferecido apenas massagem relaxante e que algumas famílias estariam pagando pelo serviço de psicologia.